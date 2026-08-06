به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان؛مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان اعلام کرد: مگس مدیترانه‌ای با دامنه میزبانی بسیار گسترده، قابلیت حمله به بیش از ۳۰۰ گونه گیاهی را دارد و از مهم‌ترین تهدید‌های تولید و تجارت محصولات باغی در این استان به‌شمار می‌رود.

فاطمه منگلی افزود: در استان کرمان نیز محصولاتی مانند هلو، شلیل، زردآلو، انجیر، انار، خرمالو، مرکبات، گلابی، سیب، به، انگور و برخی دیگر از میوه‌های باغی، همزمان با شروع تغییر رنگ و نزدیک شدن به مرحله رسیدگی در معرض حمله این آفت قرار می‌گیرند که خسارت قابل توجهی بهمراه دارد.

وی تصریح کرد: حشره ماده مگس مدیترانه‌ای با تخم‌ریزی در زیر پوست میوه، زمینه خسارت را فراهم می‌کند و لارو‌های خارج‌شده از تخم با تغذیه از گوشت میوه، موجب نرم شدن، تغییر رنگ، پوسیدگی داخلی، ریزش زودهنگام و کاهش کیفیت و بازارپسندی محصول می‌شوند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان ادامه داد: وجود آثار نیش تخم‌ریزی روی سطح میوه از نخستین نشانه‌های آلودگی است و در ادامه با فعالیت لاروها، خسارت به‌سرعت گسترش می‌یابد و در صورت کنترل نشدن مگس مدیترانه‌ای این آفت توانایی از بین بردن ۱۰۰ درصد انواع محصولات را دارد.

وی خاطرنشان کرد: کنترل نسل اول و دوم مگس مدیترانه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا کاهش جمعیت آفت در ابتدای فصل از افزایش تصاعدی و طغیان نسل‌های بعدی جلوگیری کرده و خسارت به درختان میزبان را به حداقل می‌رساند.

منگلی با اشاره به آغاز مانور استانی کنترل مگس مدیترانه‌ای در شهرستان‌های استان کرمان گفت: این مانور با مشارکت مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، کارشناسان حفظ نباتات، کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و بهره‌برداران در حال اجراست و هدف از آن افزایش آمادگی شبکه مراقبت و پیش‌آگاهی، تشدید پایش باغ‌ها، ارتقای آگاهی باغداران، شناسایی سریع کانون‌های آلودگی و اجرای به‌موقع اقدامات مدیریتی برای جلوگیری از گسترش این آفت است.

وی افزود: این مانور در باغ‌های شهرستان‌های بافت، شهربابک، سیرجان، رابر، کرمان، زرند، بم، بردسیر، کوهبنان، رفسنجان، نرماشیر، ارزوئیه و راور انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: لازم است باغداران با نصب تله‌های جلب‌کننده حداقل ۲ هفته پیش از شروع تغییر رنگ میوه، جمعیت مگس مدیترانه‌ای را در باغ خود به‌صورت مستمر رصد کرده و با در نظر گرفتن میزان جمعیت آفت و با مشورت کارشناسان حفظ نباتات یا کلینیک‌های گیاه‌پزشکی منطقه، نسبت به انتخاب

کرمان یکی از مهمترین استان‌های کشور در بخش کشاورزی است و در تولید برخی محصولات راهبردی مانند پسته و خرما جایگاه ویژه‌ای در ایران و جهان دارد.

آفت مگس مدیترانه‌ای طی سال‌های اخیر با تخریب گونه‌های مختلف گیاهی باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی و متضرر شدن کشاورزان استان کرمان شده، اما با تلاش‌های مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی و همراهی بهره‌برداران، این آفت مخرب در تور مبارزه با آفات، کنترل شده است.

آفت مگس مدیترانه‌ای توانایی تولید چهار تا پنج نسل در سال را دارد و یک جفت نر و ماده آن قادرند به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانه میوه خسارت وارد کنند؛ در واقع اگر هر میوه بین ۵۰ تا ۲۵۰ گرم وزن داشته باشد هر جفت مگس مدیترانه‌ای می‌تواند ۵۰ تا ۲۰۰ تن میوه را از بین ببرد.

استان کرمان میزبان حدود ۲۰ درصد از باغ‌های کشور است؛ این باغ‌ها دارای محصولات ارزشمندی نظیر پسته، خرما، مرکبات، میوه‌های سردرختی همچون انار، انگور، زردآلو، گردو و سیب هستند که ضمن تامین نیاز داخل استان و کشور به خارج نیز صادر می‌شوند و ارزآوری قابل توجهی دارند.