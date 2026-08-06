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در آستانه سالگرد شهادت فرمانده نابغه مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی با حضور جمعی از علاقهمندان به این رشته ورزشی در لنگرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده سپاه شهرستان لنگرود گفت: این مسابقه به مناسبت نهمین سالگرد شهادت سردار مرتضی حسینپور شلمانی (حسین قمی) در رشته تفنگ بادی در سالن ۲۲ بهمن مجموعه ورزشی شهدای لنگرود برگزار شد.
سرهنگ علی مهدیپور افزود: در این دوره از مسابقات، ۲۵ شرکتکننده در رده آقایان حضور داشتند که عباس باخدا به مقام نخست دست یافت و حسین اسماعیلیان و محمود اللهقلیپور به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.