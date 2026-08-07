رسیدگی به بیش‌از ۳۱۰۰ پرونده تخلفات اقتصادی در بوشهر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: در ۴ ماه نخست امسال به بیش‌از سه‌هزار و یکصد پرونده تخلفات اقتصادی و خدماتی رسیدگی و متخلفان به پرداخت بیش‌از ۴۱۵ میلیارد تومان محکوم شدند.