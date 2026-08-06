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استاندار مازندران از احداث نخستین کارخانه بازیافت زباله استان در قائمشهر خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف تفکیک زباله از مبدأ و بازیافت پسماندهای استان راهاندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران از احداث نخستین کارخانه بازیافت زباله استان در قائمشهر خبر داد و گفت: این کارخانه با هدف تفکیک زباله از مبدأ و ایجاد چرخه کامل بازیافت، بهعنوان مرکز بازیافت پسماند مازندران راهاندازی خواهد شد.
مهدی یونسی رستمی در بازدید از سایت پسماند قائمشهر اظهار کرد: اکنون بخشی از فرآیند تفکیک زباله از مبدأ انجام میشود، اما ارزش افزوده و ثروت حاصل از بازیافت نصیب استانهای دیگر میشود که با احداث کارخانه بازیافت، این ظرفیت در مازندران حفظ خواهد شد.
وی افزود: در صورت تأمین زمین از سوی شهرداری، کارخانه بازیافت زباله با محوریت قائمشهر برای خدمترسانی به کل استان احداث میشود و پیشبینی میشود این طرح در هفته دولت آماده بهرهبرداری و پذیرش روزانه ۴۵۰ تن زباله باشد.
استاندار مازندران با اشاره به روند ساماندهی سایت پسماند قائمشهر گفت: زبالههای انباشتهشده طی سه تا چهار دهه گذشته در حال ساماندهی است و این محدوده پس از اجرای طرحهای زیستمحیطی به فضای قابل استفاده برای شهروندان، شامل امکانات تفریحی و ورزشی، تبدیل خواهد شد.
در ادامه، قربانی فرماندار قائم شهر نیز با اشاره به ورود سرمایهگذار جدید، این اقدام را نقطه عطفی در شتاببخشی به اجرای طرحهای مدیریت پسماند دانستند.
علیپور شهردار قائم شهر نیز گفت: تا یک ماه آینده سالن تخمیر تکمیل و واحد تولید کود کمپوست نیز راهاندازی میشود.
همچنین اعلام شد تمامی طرحهای در دست اجرای مدیریت پسماند استان مازندران تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
گزارش از جمشید گرائیلی