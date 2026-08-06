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واژگونی پژو ۲۰۶ در جاده بابامیدان_نورآباد سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان رستم گفت: گزارشی مبنیبر واژگونی پژو۲۰۶ در کیلومتر ۱۲ جاده بابامیدان_نورآباد به هلالاحمر اعلام شد.
محسن امیری افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلالاحمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه، مصدومان رهاسازی شدند و برای آنها اقداماتپیشبیمارستانی لازم انجام شد.
او ادامه داد: این تصادف سه مصدوم به همراه داشت که نجاتگران مصدومان را برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.