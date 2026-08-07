لزوم پر کردن چاه‌های غیر مجاز برای بهبود وضعیت دشت اهرم

مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی دشت اهرم گفت: با پرکردن ۸۱ حلقه چاه غیرمجاز دارای حکم قطعی، سالانه حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی خواهد شد.