بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نعمتاله نجاتی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تنگستان با تأکید بر اینکه بارشهای مطلوب سال گذشته برای بهبود وضعیت دشت اهرم کافی نبوده است، اظهار داشت: علیرغم وقوع بارندگی در ابتدای سال جاری، بیلان دشت اهرم همچنان منفی است.
وی افزود: این بدان معناست که میزان برداشت از سفره، از حجم تغذیه آن بیشتر است و این نبود توازن، سلامت سفره را به مخاطره انداخته است.
مدیر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب شرکت آب منطقهای بوشهر با اشاره به افت مستمر سطح آبهای زیرزمینی دشت اهرم در ۲۰ سال گذشته، افزود: بررسیهای چاههای پیزومتری نشان میدهد اگر روند فعلی برداشتها ادامه یابد، دشت اهرم به شرایط بحرانی رسیده و با خطر جدی خشکشدن سفره مواجه خواهد شد.
نجاتی با بیان اینکه حجم ۲.۵ میلیون مترمکعبی برداشت چاههای غیرمجاز، رقمی بالاتر از میزان کسریِ بیلان دشت اهرم است، تصریح کرد: با اجرای احکام قضایی و پر کردن ۸۱ حلقه چاه غیرمجازی که پس از سال ۱۳۸۵ حفر شدهاند، نهتنها از اضافهبرداشت جلوگیری میشود، بلکه دشت اهرم به تراز تعادلی خود بازخواهد گشت.
مدیر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب شرکت آب منطقهای بوشهر، اجرای دقیق قانون را تنها راهکار نجات این سفره دانست و گفت: نصب کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاههای مجاز، جلوگیری قاطعانه از حفر چاههای جدید و اجرای احکام قطعی چاههای غیرمجاز، از برنامههای اصلی این شرکت است.
وی تأکید کرد: بخشنامهها و قوانین جدید در راستای حمایت از بهرهبرداران مجاز تنظیم شده و اجرای احکام قضایی با جدیت دنبال میشود.
وی همچنین با استناد به بند ث ماده ۴۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: فرصت قانونیِ فراهمشده برای برخورد با متخلفان و حفاظت از سفرههای آب زیرزمینی، ابزار قدرتمندی است که میتواند ما را به نجات دشت اهرم امیدوارتر کند.
فرماندار تنگستان نیز تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب و حمایت از بخش کشاورزی گفت: اجرای طرح سد باهوش از اولویتهای اصلی دولت و مهمترین برنامههای توسعهای استان و شهرستان است و با پیگیریهای انجامشده، این طرح در دستور کار جدی مدیریت استان قرار دارد.
مسلم سلیمانی اظهار کرد: سد باهوش نقش مهمی در تأمین پایدار منابع آب، رونق کشاورزی و ایجاد تحول در بخشهای مختلف شهرستان خواهد داشت.
وی با قدردانی از حمایتها و پیگیریهای استاندار بوشهر و نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: همه ظرفیتهای شهرستان برای تسریع در روند اجرای این پروژه به کار گرفته شده است و تلاش میشود سد باهوش هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسد.
فرماندار تنگستان با اشاره به تداوم عملیات اجرایی سد باهوش در شرایط مختلف، یادآور شد: این طرح از معدود طرحهایی بود که حتی در دوران جنگ اخیر نیز متوقف نشد و عملیات اجرایی آن با تلاش عوامل مربوط ادامه یافت؛ موضوعی که بیانگر اهمیت و اولویت این طرح ملی است.
سلیمانی کشاورزان را سرمایههای ارزشمند شهرستان دانست و تصریح کرد: مدیریت شهرستان در کنار کشاورزان قرار دارد و با تمام توان از آنان حمایت میکند تا با تکمیل و بهرهبرداری از سد باهوش، آثار و برکات این طرح در زندگی مردم و بخش کشاورزی نمایان شود.
وی اظهار کرد: با بهرهبرداری از سد باهوش، وضعیت منابع آب زیرزمینی بهبود خواهد یافت، سطح آب و آبدهی بسیاری از چاههای کشاورزی افزایش پیدا میکند و ضمن کاهش فشار بر سفرههای آب زیرزمینی، زمینه ارتقای کیفیت و افزایش تولید محصولات کشاورزی شهرستان فراهم خواهد شد.
فرماندار تنگستان در پایان با قدردانی از صبر و همراهی کشاورزان تأکید کرد: مدیریت شهرستان با همکاری دستگاههای اجرایی، از هیچ تلاشی برای توسعه زیرساختهای آبی، حفاظت از منابع آب و رونق کشاورزی دریغ نخواهد کرد.