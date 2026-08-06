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جاماندگان اربعین در مسیر دلدادگی به سمت طوس

این روز‌ها دل‌های بی‌قرار بسیاری که تقدیرشان حضور در پیاده‌روی نجف تا کربلا نبود، مسیر دلدادگی‌شان را به سمت طوس پیمودند. جایی که طنین دو سلام، یک مقصد در جان مشهدالرضا پیچیده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۵- ۱۷:۱۵
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برچسب ها: مشهدالرضا ، رهبر شهید ، جاماندگان اربعین حسینی
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