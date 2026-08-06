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با حکم محسن رضوانی، رئیس فدراسیون ورزشهای آبی، کیمیا احمدی به عنوان سرپرست کمیته شنا هنری بانوان فدراسیون منصوب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حکم صادر شده رئیس فدراسیون، بر استفاده از ظرفیتهای تخصصی، برنامهریزی برای توسعه شنا هنری، ارتقای فعالیتهای این رشته در بخشهای قهرمانی و پایه، تعامل مؤثر با هیئتهای استانی و بهرهگیری از توان کارشناسان و مربیان تأکید شده است.
شنا هنری که یکی از رشتههای رسمی تحت پوشش فدراسیون جهانی ورزشهای آبی به شمار میرود، طی سالهای اخیر با برگزاری مسابقات داخلی روند رو به رشدی را در کشور تجربه کرده است و فدراسیون ورزشهای آبی نیز توسعه متوازن این رشته را در کنار رشتههای شنا، شیرجه و واترپلو در دستور کار خود قرار داده است.
کیمیا احمدی از چهرههای آشنا در حوزه ورزشهای آبی بانوان محسوب میشود.