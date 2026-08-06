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اجتماع عظیم پیاده روی اربعین حسینی، تمرین بصیرت و ایستادگی برای رسیدن به حکومت جهانی امام زمان(عج) و اعلان مقاومت در برابر ظالمان عالم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، زائران اربعین با بیعت با پدر امت در نجف، راهی کربلایی شدند که امسال به کانون حماسه و دشمنستیزی تبدیل شده بود و نشان داد که استکبار با ۶ ماه جنگ جنایتبار و تبلیغات مسموم، نتوانسته است اراده ملتها را بشکند.
این اجتماع عظیم، تمرین بصیرت و ایستادگی برای رسیدن به حکومت جهانی امام زمان (عج) و اعلان مقاومت در برابر ظالمان عالم بود.
جبهه مقاومت با گامهای استوار خود ثابت کرد که در مسیر حق، هیچ عقبنشینی وجود ندارد و کربلای امسال، تجلیگاه پیوند دوباره امت اسلامی با امام عصر (عج) و اعلان ایستادگی نهایی تا پیروزی حق بوده است.