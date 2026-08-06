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مدیر کل دامپزشکی آذربایجانشرقی گفت:در سه ماهه نخست امسال ۴۱ هزار و ۵۴۲ مورد بازدید میدانی از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی در استان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حامی با تشریح عملکرد سه ماهه نخست امسال از تشدید نظارتهای بهداشتی برای تضمین سلامت و امنیت غذایی شهروندان خبر داد و اظهار کرد:در این مدت ۱۴۷ هزار و ۲۸۳ راس دام سبک و سنگین تحت نظارت مستقیم کارشناسان دامپزشکی در کشتارگاههای آذربایجان شرقی ذبح شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به نتایج این نظارتها افزود: در جریان بازرسیهای دقیق بیش از ۵۶ هزار و ۵۱۹ کیلوگرم لاشه غیربهداشتی و ناسالم از چرخه مصرف خارج شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۳ درصد رشد نشان میدهد آماری که بیانگر افزایش دقت و حساسیت بازرسان دامپزشکی در صیانت از سلامت مردم است.
حامی ادامه داد: علاوه بر نظارت بر کشتارگاهها، در سه ماهه نخست امسال ۴۱ هزار و ۵۴۲ مورد بازدید میدانی از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی انجام شد.
مدیر کل دامپزشکی آذربایجانشرقی با بیان اینکه امسال تمرکز ویژهای بر پایشهای آزمایشگاهی وجود داشته است گفت: تعداد نمونهبرداریهای بهداشتی با رشد سه برابری از یکهزار و ۵۰۶ مورد به چهار هزار و ۵۲۰ مورد افزایش یافته که نشاندهنده اجرای دقیق دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور و ارتقای سطح کنترلهای بهداشتی است.
وی همچنین از برخورد قاطع با متخلفان خبر داد و تصریح کرد: در این مدت ۵۴ پرونده تخلف بهداشتی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده که این شاخص نیز نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد افزایش یافته است.
حامی گفت:دامپزشکی آذربایجانشرقی با استمرار نظارتهای تخصصی، برخورد قانونی با متخلفان و ارتقای کنترلهای بهداشتی، حفظ سلامت و امنیت غذایی مردم را با جدیت دنبال میکند.