برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی پژو در محدوده سراب عباس‌آباد شازند، جان دو جوان ۱۹ و ۲۷ ساله را گرفت؛ حادثه‌ای که در ادامه روند افزایشی تصادفات فوتی روز‌های اخیر در جاده‌های استان مرکزی، بار دیگر زنگ خطر ایمنی تردد را به صدا درآورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: در پی اعلام حادثه در ساعت ۱:۳۹ بامداد امروز به مرکز ارتباطات اورژانس، مبنی بر برخورد شدید یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی پژو در محدوده سراب عباس‌آباد شازند، دو تیم عملیاتی از پایگاه‌های اورژانس شازند و آستانه به محل اعزام شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد دو مرد ۱۹ و ۲۷ ساله بر اثر شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن نیرو‌های اورژانس جان خود را از دست داده‌اند.

اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی با اشاره به افزایش قابل توجه شمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در جاده‌های استان طی روز‌های اخیر، تأکید کرد تکرار تصادف‌های شدید و منجر به فوت، ضرورت بررسی دقیق عوامل مؤثر در بروز این حوادث و همکاری هرچه بیشتر دستگاه‌های مسئول برای ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش تلفات را دوچندان کرده است.