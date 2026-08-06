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مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بن از افزایش ۴۴.۵ درصدی سطح زیر کشت پیاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،
فرشاد مختاریان افزود: امسال ۱۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بن به کشت پیاز اختصاص یافته است.
وی با اشاره به میانگین عملکرد ۷۰ تن در هر هکتار افزود: بر این اساس پیشبینی میشود بیش از ۹ هزار تن محصول پیاز از مزارع شهرستان بن برداشت و روانه بازار مصرف شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بن استفاده از سامانههای نوین آبیاری تحت فشار و توسعه کشت نشایی را از عوامل مؤثر در افزایش بهرهوری دانست.