پایش شبانه روزی تهویه قطارها و ایستگاههای مترو
قائم مقام عملیات شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از پایش شبانه روزی سامانههای تهویه قطارها و ایستگاههای مترو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
رضا حشمتی با اشاره به افزایش دمای هوا و حساسیت شهروندان نسبت به عملکرد سامانههای تهویه در قطارهای مترو، اظهار کرد: پیش از اعزام هر قطار به خط، عملکرد سامانههای تهویه توسط کارکنان تعمیرات و راهبران کنترل میشود و قطارهایی که دارای نقص مؤثر در سامانه تهویه باشند، وارد چرخه بهرهبرداری نمیشوند.
وی افزود: برخی تجهیزات در حین سیر و به دلیل شرایط بهرهبرداری دچار نقص میشوند که در این صورت، موضوع در سریعترین زمان ممکن به مراکز تعمیراتی اعلام و نسبت به رفع ایراد اقدام میشود.
قائممقام عملیات شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه با اشاره به تفاوت ناوگان قدیمی و جدید مترو، گفت: در قطارهای نسل قدیم که واگنها به صورت منفصل از یکدیگر هستند، در صورت بروز نقص در سامانه تهویه یک واگن، امکان جابهجایی مسافران بین همه واگنها محدودتر است و ممکن است مسافران آن واگن احساس گرمای بیشتری داشته باشند؛ اما در قطارهای جدید، طراحی سامانههای تهویه و ارتباط داخلی واگنها شرایط مناسبتری را برای توزیع هوا و حفظ آسایش مسافران فراهم کرده است.
حشمتی افزود: تنظیم دمای داخل واگنها بر اساس استانداردهای بهرهبرداری، شرایط اقلیمی، میزان تراکم مسافران و تأمین آسایش حرارتی انجام میشود. در متروی تهران نیز با توجه به حجم بالای جابهجایی مسافر و نوع پوشش متعارف شهروندان، دمای سامانههای تهویه معمولاً در بازه ۲۲ تا ۲۴ درجه سانتیگراد تنظیم میشود.
وی ادامه داد: خوشبختانه در نسل جدید قطارهای در حال ساخت، سامانههای هوشمند تهویه پیشبینی شده است که میزان ورود هوای تازه را متناسب با میزان بار مسافر و تراکم داخل قطار به صورت خودکار افزایش میدهد.
قائممقام عملیات شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه درباره وضعیت تهویه ایستگاهها نیز گفت: سامانههای تهویه در خطوط یک، دو و چهار به صورت کامل در مدار بهرهبرداری قرار دارد و در خطوط سه، شش و هفت نیز تجهیزات نصب شده در حال بهرهبرداری است.
وی افزود: با توجه به شرایط دمای محیط، میزان تردد مسافران و بهمنظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، تعداد هواسازهای فعال در هر ایستگاه متناسب با نیاز بهرهبرداری تنظیم میشود.
حشمتی تأکید کرد: همکاران حوزه بهرهبرداری، تعمیرات ناوگان و تأسیسات به صورت شبانه روزی وضعیت سامانههای تهویه را پایش میکنند و حفظ آسایش حرارتی مسافران، در کنار ارائه خدمات ایمن، پایدار و مدیریت بهینه مصرف انرژی، از مهمترین اولویتهای شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه است.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه اختلال در سامانههای تهویه قطارها یا ایستگاهها، شماره قطار را از طریق راههای ارتباطی شرکت در بازو بله به نشانی https://ble.ir/metro_tehranbot، تلفن ارتباط مردمی۶۴۵۳۶۴۵۳، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۲۷۷، شناسه metro_t۱۳۷۷@ در فضای مجازی و پست الکترونیکی Info.metro@tehran.ir اعلام کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و اقدامات لازم انجام شود.