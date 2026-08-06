شلیک سارق مسلح به سمت مأموران پلیس در زرندیه؛ متهم با اقدام متقابل پلیس دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه از دستگیری یک سارق مسلح و سابقهدار پس از درگیری با مأموران پلیس خبر داد و گفت: این متهم هنگام اجرای عملیات دستگیری به سمت مأموران تیراندازی کرد که با اقدام متقابل پلیس زمینگیر و دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سرهنگ سعید محمدیزاد، فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه، با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی درباره وقوع چند فقره سرقت در یکی از شهرهای اقماری شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصدهای دقیق، بهرهگیری از تجهیزات فنی و پس از شناسایی متهم، با هماهنگی مقام قضایی برای دستگیری وی وارد عمل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه ادامه داد: متهم که از مجرمان سابقهدار است، هنگام مشاهده مأموران با استفاده از سلاح گرم به سمت آنان تیراندازی کرد که مأموران نیز در چارچوب قانون بهکارگیری سلاح، اقدام متقابل انجام داده و وی را از ناحیه پای راست مجروح و دستگیر کردند.
سرهنگ محمدیزاد گفت: در بازرسی از این متهم، یک قبضه سلاح گرم، ۲۷ فشنگ مربوطه، چند تیغه چاقو و مقادیری مواد مخدر کشف و ضبط شد.
وی با تأکید بر اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: هیچ مجرمی، با هر میزان سابقه یا پیچیدگی در اقدامات مجرمانه، از دید پلیس پنهان نخواهد ماند و برخورد قاطع با برهمزنندگان امنیت با جدیت ادامه دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا اطلاع از فعالیتهای مجرمانه، مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا با مشارکت مردم، امنیت پایدار در جامعه بیش از پیش تقویت شود.