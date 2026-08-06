وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفرش به کازرون از بیمارستان حضرت ولی‌عصر (عج) این شهرستان بازدید کرد.

سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کازرون

سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کازرون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بررسی وضعیت پذیرش، مراقبت از بیماران در بیمارستان ولیعصر (عج)، بهبود تجهیزات بیمارستانی و همچنین تکمیل بخش در حال ساخت بیمارستان از موضوعاتی بود که در بازدید میدانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) کازرون مورد بررسی قرار گرفت.

این برنامه با هدف تبیین دقیق نیاز‌های درمانی منطقه و برداشتن گام‌های عملی برای بهبود خدمات بهداشتی در شرق استان فارس صورت پذیرفت.