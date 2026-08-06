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پیگیری ویژه برای جبران خسارت ۱۹۷۰ واحد آسیبدیده از جنگ در اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان گفت: این استان بیشترین میزان خسارت و اصابتهای مستقیم و غیرمستقیم را در جریان رویدادهای اخیر داشته است و تا کنون حدود هزار و ۹۷۰ سند مرتبط با واحدهای آسیبدیده ثبت شده و جلسات تخصصی بازسازی بهصورت متمرکز در داخل استان در حال برگزاری است تا مشکلات به سرعت پیگیری و مرتفع شوند.
مهدی جمالی نژاد افزود: محور اصلی تمام اقداماتی که انجام میشود، حل و فصل کامل مسائل در داخل خود استان اصفهان است و حجم آسیبها فوقالعاده جدی است و اگر خودمان با تمام ظرفیت پای کار نیاییم، بار مشکلات بر دوش فعالان این عرصه مضاعف خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش رسانهها و سخنگویان در انعکاس مطالبات واحدهای خسارتدیده، خواستار صدابخشی به دغدغههای صاحبان صنایع شد تا روند تسریع در بازسازی و حمایتهای اعتباری با شتاب بیشتری دنبال شود.