بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، اصغر کشوریان با تشریح آخرین مصوبات شورای تأمین مسکن استان، با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن، اظهار کرد: اولویت شورای تأمین مسکن استان، تمرکز بر طرحهایی است که در مراحل پایانی ساخت قرار دارند تا با تأمین بهموقع منابع مالی و تکمیل خدمات زیربنایی، شرایط افتتاح آنها در مناسبتهای ملی پیش رو از جمله هفته دولت و دهه فجر سال ۱۴۰۵ فراهم شود.
وی با اشاره به مصوبات کلیدی این جلسه، به تبیین سازوکارهای حمایتی جدید پرداخت و افزود: بر اساس تصمیمهای اتخاذ شده، طرحهای نهضت ملی مسکن که دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد هستند، از محل افزایش سقف تسهیلات بانکی از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان تأمین مالی خواهند شد؛ این اقدام شتاببخش، نقش مؤثری در سرعتدهی به روند ساخت و آمادهسازی نهایی طرحها ایفا میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه برای طرحهای در آستانه تکمیل نیز تدابیر ویژهای اتخاذ شده است، تصریح کرد: طرحهایی که پیشرفت فیزیکی آنها از ۸۵ درصد فراتر رفته است، علاوهبر بهرهمندی از افزایش سقف تسهیلات بانکی، از ظرفیتهای حمایتی و اعتبارات صندوق ملی مسکن نیز استفاده خواهند کرد تا فرآیند تکمیل جزئیات ساختمانی و تحویل این واحدها به متقاضیان با سرعت بیشتری دنبال شود.
کشوریان با تأکید بر لزوم همگامی توسعه فیزیکی با ایجاد امکانات رفاهی، تکمیل زیرساختهای اساسی از جمله شبکههای آب، برق، گاز، راههای دسترسی و سایر خدمات زیربنایی را از دیگر اولویتهای شورای تأمین مسکن عنوان کرد و گفت: هماهنگیهای لازم با دستگاههای خدماترسان انجام شده و توافقات لازم برای تأمین همزمان زیرساختها و اخذ تأییدیههای فنی بهمنظور بهرهبرداری ایمن از طرحهای آماده افتتاح صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه نظارت مستمر بر طرحها تا تحویل کلید به متقاضیان ادامه دارد، تصریح کرد: تحقق دقیق برنامه زمانبندی افتتاح واحدهای مسکونی، مستلزم همکاری مستمر و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان است و شورای تأمین مسکن استان با رصد مداوم روند پیشرفت فیزیکی طرحها، رفع موانع احتمالی را تا مرحله بهرهبرداری نهایی با جدیت دنبال خواهد کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: بر اساس تصمیمهای اتخاذ شده، تمرکز بر تکمیل طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالا، تأمین بهموقع منابع مالی، توسعه زیرساختهای مورد نیاز و آمادهسازی واحدهای مسکونی برای بهرهبرداری، مهمترین اولویتهای حوزه مسکن استان بوشهر در ماههای آینده خواهد بود؛ رویکردی که میتواند روند تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن به متقاضیان را تسریع کرده و گامی مؤثر در تحقق برنامههای دولت برای افزایش عرضه مسکن در استان به شمار آید.