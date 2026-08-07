افزایش سقف تسهیلات بانکی ساخت مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از افزایش سقف تسهیلات بانکی مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان و حمایت ویژه از طرح‌های بالای ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد.