پیشرفت ۸۵ درصدی طرح ایمنسازی محور سیسخت – بیاره – کریک
پیش بینی میشود تا ۲ ماه آینده آسفالت طرح ایمنسازی، تعریض و ارتقای سطح ایمنی محور سیسخت – بیاره – کریک نیز انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمیدرضا پیمانجو مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: این طرح با اعتبار ۵۸ میلیارد تومان و مدت زمان اجرای ۱۸ ماه در حال اجراست و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
وی افزود: تاکنون ۸۵ درصد از عملیات اجرایی این طرح به پایان رسیده و پیشبینی میشود تا دو ماه آینده وارد مرحله آسفالت شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام شده در این محور اظهار کرد: در قالب این طرح، ۸۰۰ متر دیوار حائل برای جلوگیری از ریزش کوه و افزایش ایمنی مسیر، بهویژه در فصلهای پاییز و زمستان، احداث شده است.
پیمانجو ادامه داد: با تکمیل این طرح، تمامی قوسها و پیچهای افقی و قائم تند این محور اصلاح و حذف میشود که نقش مهمی در ارتقای ایمنی، کاهش سوانح رانندگی و تسهیل تردد کاربران جادهای خواهد داشت.