به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمیدرضا پیمانجو مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: این طرح با اعتبار ۵۸ میلیارد تومان و مدت زمان اجرای ۱۸ ماه در حال اجراست و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

وی افزود: تاکنون ۸۵ درصد از عملیات اجرایی این طرح به پایان رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا دو ماه آینده وارد مرحله آسفالت شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام شده در این محور اظهار کرد: در قالب این طرح، ۸۰۰ متر دیوار حائل برای جلوگیری از ریزش کوه و افزایش ایمنی مسیر، به‌ویژه در فصل‌های پاییز و زمستان، احداث شده است.