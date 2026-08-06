دستگیری قاتل فراری در کوهدشت
فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری عامل تیراندازی منجر به قتل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ علی امانی گفت:در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از مناطق شهرستان کوهدشت، مأموران انتظامی در محل حاضر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت افزود: با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی و انجام بررسیهای اولیه مشخص شد مردی ۴۵ ساله بر اثر اصابت گلوله سلاح جنگی جان خود را از دست داده و عامل قتل هم پس از ارتکاب جرم از محل فراری شده است.
وی گفت: با تلاش مأموران پلیس آگاهی ، مخفیگاه متهم شناسایی و وی به همراه سلاح مورد استفاده، کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع قتل دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان کوهدشت معرفی شد.
سرهنگ امانی بیان کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلافات قبلی عنوان کرده است،