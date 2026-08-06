

به گزارش خ به گزارش خ برگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ علی امانی گفت:در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از مناطق شهرستان کوهدشت، مأموران انتظامی در محل حاضر شدند.

ف رمانده انتظامی شهرستان کوهدشت افزود: با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد مردی ۴۵ ساله بر اثر اصابت گلوله سلاح جنگی جان خود را از دست داده و عامل قتل هم پس از ارتکاب جرم از محل فراری شده است.





وی گفت: با تلاش مأموران پلیس آگاهی ، مخفیگاه متهم شناسایی و وی به همراه سلاح مورد استفاده، کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع قتل دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان کوهدشت معرفی شد.

سرهنگ امانی بیان کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلافات قبلی عنوان کرده است،





