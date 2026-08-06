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برداشت صیفی جات از هزار و ۲۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی بخش ششده و قره بلاغ فسا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی شهید اردالی بخش ششده و قره بلاغ فسا گفت: کشاورزان ششده و قره بلاغ در حال برداشت صیفی جات از بیش از هزار و ۲۰۰ هکتار از زمینهای خود هستند که پیش بینی میشود از هر هکتار بیش از ۶۰ تن محصول برداشت شود.
آیت بیگ اینالو با بیان اینکه امسال محصول تولید شده از کیفیت بالایی برخوردار است افزود: محصول برداشت شده علاوه بر بازارهای داخلی و کشورهای حوزه خلیج فارس به کشورهای ترکیه و پاکستان نیز صادر میشود.
او افزود: صیفی جات کشت شده در این منطقه شامل کدو، بادمجان، خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ایی و فلفل تند است.
مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی شهید اردالی بخش ششده و قره بلاغ فسا در پایان گفت: پیش بینی میشود تا پایان فصل برداشت بیش از ۷۰ هزار تن انواع محصول صیفی جات از مزارع شهرستان فسا برداشت شود.