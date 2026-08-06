نماینده اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی از تعیین پیمانکار طرح پل دوم بندقیر در محور ملاثانی ـ شوشتر خبر داد و گفت: با تأمین اعتبار، عملیات اجرایی این طرح به‌زودی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحسن موسوی‌زاده با اشاره به آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی محور اهواز ـ شوشتر اظهار کرد: تنها بخش باقی‌مانده این مسیر، پل دوم بندقیر است که پیمانکار آن تعیین شده و به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی افزود: این اقدام با پیگیری اداره‌کل راه و شهرسازی خوزستان، نمایندگان حوزه‌های انتخابیه اهواز، باوی، کارون و حمیدیه و همچنین شوشتر و گتوند انجام شده و زمینه اجرای این طرح فراهم شده است.

نماینده اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای تأمین اعتبار مورد نیاز این طرح، مکاتباتی با وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت انجام شده و وعده‌های لازم برای تأمین منابع مالی داده شده است. تلاش می‌شود با تأمین کامل اعتبار، اجرای طرح بدون وقفه ادامه یابد.

موسوی‌زاده با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح گفت: تکمیل پل دوم بندقیر نقش مهمی در افزایش ایمنی محور اهواز ـ شوشتر، کاهش مشکلات تردد و تسهیل رفت‌وآمد در این مسیر پرتردد خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت این محور در شرایط مختلف، به‌ویژه در فصل زمستان و از منظر پدافند غیرعامل، افزود: محور اهواز ـ شوشتر یکی از مسیرهای مهم استان است و می‌تواند به‌عنوان مسیر جایگزین محور اهواز ـ اندیمشک مورد استفاده قرار گیرد، اما باریک بودن پل موجود و محدودیت‌های تردد در این نقطه، سال‌ها مشکلاتی را برای رانندگان ایجاد کرده است.

موسوی‌زاده ابراز امیدواری کرد با تکمیل و بهره‌برداری از پل دوم بندقیر، این گره ترافیکی برطرف شده و ایمنی و روان‌سازی تردد در مسیر اهواز ـ شوشتر به شکل قابل توجهی افزایش یابد.