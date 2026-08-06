دفتر آیت‌الله عبدالکریم حائری در شهر کربلای معلی، با ارسال پیامی از خدمات و تلاش‌های شهرداری تهران در قالب "قرارگاه کربلا" برای خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این پیام تشکر از سوی دفتر ایشان به قرارگاه منطقه ۶ در کربلای معلی ابلاغ شد تا مراتب تقدیر و تشکر از خدمات مدیریت شهری تهران به شهردار تهران منتقل شود.

در این پیام، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمت‌رسانی، رفاه و پشتیبانی از زائران، بر ارزشمند بودن تلاش‌های شهرداری تهران در ایام اربعین حسینی تأکید شده است.

همچنین دفتر آیت‌الله حائری آمادگی خود را برای در اختیار قرار دادن زیرساخت‌ها و امکانات فراهم‌شده در شهر کربلا به شهرداری تهران اعلام کرد تا از این ظرفیت‌ها در راستای توسعه خدمات‌رسانی به زائران و اجرای برنامه‌های آتی استفاده شود.

قرارگاه منطقه ۶ شهرداری تهران نیز با تأکید بر اهمیت تعامل و همکاری با مجموعه‌های فرهنگی، مذهبی و محلی شهر کربلا، این رویکرد را زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات به زائران و تقویت ارتباطات میان دو مجموعه دانست.