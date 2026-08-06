بیش از دو هزار و ۵۰۰ خدمات درمانی به مصدومان ترافیکی کاشان ارائه شده است.

ارائه بیش از دو هزار و ۵۰۰ خدمات درمانی به مصدومان ترافیکی کاشان

ارائه بیش از دو هزار و ۵۰۰ خدمات درمانی به مصدومان ترافیکی کاشان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس بیمارستان شهید دکتر بهشتی کاشان گفت: از ابتدای امسال تاکنون دو هزار و ۸۶۵ مصدوم حوادث ترافیکی برای دریافت خدمات درمانی به بخش اورژانس این بیمارستان مراجعه کردند.

حامد پهلوانی افزود: بخش قابل توجهی از این حوادث با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی پرخطر و توجه بیشتر به قوانین و مقررات قابل پیشگیری است.

رئیس بیمارستان شهید دکتر بهشتی کاشان ادامه داد: کاهش آمار تصادفات و پیامد‌های ناشی از آن، مستلزم مشارکت همه رانندگان در رعایت فرهنگ صحیح رانندگی و توجه به اصول ایمنی در تردد‌های شهری و جاده‌ای است.

پهلوانی ادامه داد: کادر درمان اورژانس به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات به مصدومان حوادث ترافیکی هستند و امید است با ارتقای فرهنگ رانندگی و افزایش ایمنی، شاهد کاهش شمار این حوادث در شهرستان باشیم.