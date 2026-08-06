به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، استاندار کرمانشاه امروز در راستای پایش میدانی زیرساخت‌های تولید انرژی و پیگیری ارتقای زیرساخت‌های انرژی استان، از بخش‌های مختلف نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۰۰ مگاواتی فراب بازدید کرد.

منوچهر حبیبی گفت: انرژی، زیرساخت اصلی توسعه و پیشرفت است و با تمام توان از طرحهای تولید برق و پایداری شبکه حمایت می‌ شود.

با بهره‌برداری از واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فراب ۳۰۰ مگاوات انرژی برق بدون مصرف سوخت بزودی به ظرفیت آن اضافه خواهد شد.