تولید ۳۰۰ مگاوات برق بدون مصرف سوخت در استان کرمانشاه
استاندار کرمانشاه از تولید ۳۰۰ مگاوات برق بدون مصرف سوخت در استان با تلاش متخصصان ایرانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه
، استاندار کرمانشاه امروز در راستای پایش میدانی زیرساختهای تولید انرژی و پیگیری ارتقای زیرساختهای انرژی استان، از بخشهای مختلف نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۰۰ مگاواتی فراب بازدید کرد.
منوچهر حبیبی گفت: انرژی، زیرساخت اصلی توسعه و پیشرفت است و با تمام توان از طرحهای تولید برق و پایداری شبکه حمایت می شود.
با بهرهبرداری از واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فراب ۳۰۰ مگاوات انرژی برق بدون مصرف سوخت بزودی به ظرفیت آن اضافه خواهد شد.