به رغم گذشت بیش از ۵ ماه حضور مداوم در خیابان ها و میدان‌های اصلی؛ مردم شهرستانهای استان تهران در قرار صد و پنجاه و هشتم خود، همچنان صحنه‌های زیبایی از پایمردی به آرمانهای انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر دشمنان را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مردم بصیر و انقلابی شهرستانهای استان تهران با حضور در میدان ثابت کردند: قدرت واقعی تنها در میان سیل خروشان مردمی است که به عشق اعلام وفاداری به رهبرشان و تجدید پیمان با آرمانهای امام شهید امت در صحنه حضورپیدا کردند و موج عظیم ایمان و غیرت شان را به رخ جهانیان کشاندند.