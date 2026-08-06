به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این برنامه، ابعاد مختلف شعر اعتراض و پیوند آن با مفاهیم مثبت و سازنده‌ای همچون عدالت‌خواهی، امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح کژی‌ها بررسی می شود.

همچنین، درخصوص نقش و جایگاه شاعران انقلاب اسلامی در پیشرو بودن این جریان ادبی و تأثیرگذاری آنان در شکل‌دهی به ادبیات متعهد و اجتماعی در برنامه با مخاطبان گفت‌و‌گو می‌شود.

«ایرانسرا» در این قسمت با تهیه‌کنندگی سیده‌زهرا صالحی و اجرای کارشناسی میلاد عرفان‌پور، میزبان سورنا جوکار، شاعر و منتقد ادبی، خواهد بود.