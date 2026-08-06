کارشناس مذهبی گفت: تأکیدهای متعدد امام صادق(ع) بر زیارت امام حسین(ع)، نشان‌دهنده جایگاه بلند زیارت اربعین در مکتب اهل‌بیت(ع) است؛ زیارتی که با ایجاد معرفت و انگیزه معنوی، دل‌های مردم را به حقیقت عاشورا نزدیک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، محمدصادق بحرالعلوم طباطبایی، کارشناس مذهبی، در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت» صداوسیمای البرز با اشاره به اهمیت زیارت اربعین حسینی اظهار کرد: امام صادق(ع) مسیر روشنی را برای شاگردان و عالمان دینی ترسیم کرده‌اند و در بیش از ۵۰ روایت، به موضوع زیارت امام حسین(ع) پرداخته شده است.

وی به مجری برنامه رادیویی رهیافت افزود: یکی از نخستین پرسش‌های امام صادق(ع) از عالمان دینی این بوده است که آیا به زیارت مزار امام حسین(ع) می‌روند و آیا در زیارت اربعین حسینی حضور داشته‌اند. این روایات به‌خوبی بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه زیارت اربعین در فرهنگ شیعی است.

بحرالعلوم طباطبایی بیان کرد: این تأکیدها از سوی امام صادق(ع)، در جامعه پیرو مکتب امام حسین(ع) انگیزه‌ای معرفتی ایجاد کرده و زمینه‌ای برای تعمیق شناخت نسبت به فلسفه قیام عاشورا فراهم آورده است.

وی با بیان اینکه حقیقت، هنگامی که به‌درستی عرضه شود، مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد، گفت: اربعین حسینی یک جاذبه روحی و معنوی است که حقیقت خود را به مردم نشان داده و همین حقیقت، دل‌های میلیون‌ها انسان را از نقاط مختلف جهان به سوی کربلای معلی جذب می‌کند.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: حضور گسترده مردم در آیین پیاده‌روی اربعین را باید نشانه‌ای از کشش درونی و معنوی پیام عاشورا دانست؛ پیامی که بر پایه آزادگی، عدالت‌خواهی، ایستادگی در برابر ظلم و محبت اهل‌بیت(ع) شکل گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت هم‌خوانی گفتار و رفتار در میان عالمان دینی تصریح کرد: سبک زندگی انبیا و اولیای الهی و تطبیق میان سخن و عمل، موجب اقبال مردم به علما و روحانیت می‌شود و اثرگذاری اجتماعی آنان را افزایش می‌دهد.

وی نقش علمداری حضرت زینب(س) را از دیگر محورهای مهم اربعین حسینی عنوان کرد و افزود: شخصیت والای حضرت زینب(س) و ایستادگی ایشان در تبیین و رساندن پیام عاشورا، دارای ابعادی بی‌نظیر است و امروز نیز می‌تواند الگویی روشن برای تبیین‌گری، صبر و مقاومت در جامعه باشد.