به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه بندر انزلی در این مراسم گفت: شهیدان پرورش یافته مکتب امام حسین علیه السلام هستند و دشمنان این کشور و اسلام و قرآن بدانند که ملت ما راه این شهیدان را تا آخرین قطره خون ادامه می‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شمس الدین با اشاره به پیاده روی عظیم اربعین که جهانیان را متعجب کرد افزود: این پیاده روی بزرگ نشان از پیروزی ملت مسلمان در برابر ظلم و ستم و جبهه باطل است.

وی گفت: دشمنان باید بدانند که خون شهیدانی مانند شهید مرادی‌ها پایمال نمی‌شود وبی جواب نمی‌ماند.

امام جمعه بندر انزلی در بخش دیگری از سخنان خود تشییع قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره) را در دنیا بی نظیر دانست و گفت: آقای شهید ایران با اقتدار کامل در برابر دشمنان ایستادند.

در پایان حاضران با مداحی و سوگواری یاد و خاطره دریانورد شهید نیما مرادی را گرامی داشتند.

شهید نیما مرادی در جریان حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.