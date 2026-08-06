موکب شهدای صنعت شهرستان شازند، مستقر در محور اراک–بروجرد، با ارائه خدمات اسکان، پذیرایی، رفاهی و فرهنگی به زائران اربعین حسینی، تاکنون به بیش از ۳۰ هزار نفر در مسیر بازگشت از کربلای معلی خدمت‌رسانی کرده و این خدمات تا ۱۶ مردادماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ موکب شهدای صنعت شهرستان شازند با استقرار در محور اراک–بروجرد، یکی از مهم‌ترین مسیر‌های بازگشت زائران اربعین، با مشارکت نیرو‌های مردمی، بسیجی و خادمان داوطلب، به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

در این موکب تاکنون بیش از ۳۰ هزار زائر از خدماتی همچون اسکان، استراحت، میان‌وعده، صبحانه، ناهار و شام بهره‌مند شده‌اند و امکانات رفاهی و فرهنگی نیز برای زائران فراهم شده است.

سرهنگ وحید هاشمی، مسئول موکب شهدای صنعت، با اشاره به ظرفیت بالای خدمات‌رسانی این مجموعه گفت: این موکب در هر وعده غذایی توانایی توزیع حدود ۲ هزار و ۵۰۰ پرس صبحانه، ناهار و شام را دارد و علاوه بر خدمات رفاهی، یک چاپخانه فعال نیز برای ارائه خدمات فرهنگی و اطلاع‌رسانی در محل موکب مستقر شده است.

فرماندار شازند نیز با اشاره به مشارکت گسترده مردم این شهرستان در خدمت به زائران اربعین گفت: امسال در مجموع ۶ موکب شهرستان شازند در محور زالیان به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمت‌رسانی کردند و ۴ موکب دیگر نیز در کشور عراق پذیرای زائران اربعین بودند.

حجت‌الله نصیری افزود: موکب شهدای صنعت، موکب سنگ‌سفید، موکب هنرستان پنجعلی و دیگر موکب‌های فعال شهرستان، خدمات خود را تا دو روز پس از اربعین ادامه می‌دهند تا زائران در مسیر بازگشت نیز از امکانات رفاهی و پذیرایی مناسب بهره‌مند شوند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، خدمت‌رسانی موکب شهدای صنعت شهرستان شازند در محور اراک–بروجرد تا ۱۶ مردادماه ادامه خواهد داشت.