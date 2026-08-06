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کودکان و نوجوانان آبادهای در همایش شب جادویی ماه، به رصد ماه کامل پرداختند و با زوایای پیدا و پنهان ماه آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آباده گفت: مدتی است که برنامه رصد ماه در پارکهای مختلف شهر آباده در حال اجرا است که در آن گروههای مختلف سنی در کنار خانوادهها به رصد ماه میپردازند.
فدایی صدر افزود: در این برنامه، چالههای ماه، دریاهای واقع در ماه، ابعاد مختلف درهها و ویژگیهای آن مورد بررسی قرار میگیرد.
رجبی مربی کودک نیز گفت: کودکان به همراه خانوادهها در این برنامه شرکت کردند و بر روی ماه تحقیق و زوایای پیدا و پنهان ماه را مشاهده میکنند.