کشف انشعاب غیرمجاز از خط انتقال نفت در دشتی
فرمانده انتظامی شهرستان دشتی از شناسایی انشعاب غیرمجاز از خط لوله ۴۲ اینچ نفت خام در شهرستان دشتی، توقیف مخزن زیرزمینی و دستگیری یک متهم خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ محمد احمدی گفت: در پی دریافت اطلاعات و انجام گشتزنیهای هدفمند، موضوع برداشت غیرمجاز نفت خام از خط انتقال در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از بررسیهای تخصصی و با همکاری کارشناسان شرکت نفت، موفق به شناسایی یک انشعاب غیرمجاز به طول ۹۰۰ متر از خط لوله ۴۲ اینچ انتقال نفت خام و همچنین یک مخزن زیرزمینی ذخیره نفت شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان دشتی بیان کرد: در این عملیات بیش از ۵۰ هزار لیتر نفت خام قاچاق به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال کشف و تجهیزات مورد استفاده در این اقدام غیرقانونی توقیف شد.
وی ادامه داد: در ارتباط با این پرونده یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ احمدی با تأکید بر ادامه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر عوامل احتمالی این پرونده، یادآور شد: پلیس با هرگونه قاچاق سازمانیافته و تعرض به سرمایههای ملی با قاطعیت و مطابق قانون برخورد خواهد کرد.