پخش زنده
امروز: -
معاون استانهای رسانه ملی با بیان اینکه مراکز استانی رسانه ملی در یک سال گذشته، از جنگ تا راهپیمایی اربعین، بهصورت شبانهروزی در میدان حضور داشتند، گفت: با وجود محدودیتهای موجود، همکاران ما در سراسر کشور و مسیر پیادهروی اربعین تلاش کردند روایت دقیق و بهموقعی از حضور مردم و زائران به مخاطبان ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کیخا، معاون استانهای رسانه ملی، در گفتوگو با رادیو اربعین با قدردانی از دستاندرکاران این شبکه، افزود: رادیو اربعین در ایام اربعین توانست حالوهوای پیادهروی اربعین را به خانههای مردم منتقل کند و حتی افرادی که توفیق حضور در این مراسم را نداشتند، با شنیدن برنامههای این شبکه، خود را همراه زائران و در مسیر طریقالحسین (ع) احساس کردند.
وی با اشاره به شرایط یک سال گذشته افزود: سالی پر از فراز و نشیب را پشت سر گذاشتیم و همکاران رسانه ملی، بهویژه در مراکز استانها، با وجود همه سختیها و حوادث، شبانهروز در میدان حضور داشتند تا روایت صحیح رخدادها را به مخاطبان داخلی و خارجی ارائه کنند.
کیخا با بیان اینکه مراکز استانی در حوادث مختلف از جمله جنگ، راهپیمایی اربعین و ...، نقش مؤثری ایفا کردند، گفت: همکاران ما با وجود محدودیتهای امکانات، مأموریتهای رسانهای خود را به بهترین شکل انجام دادند و در این مسیر عملکرد موفقی داشتند.
وی درباره پوشش رسانهای اربعین امسال افزود: همه مراکز استانها متناسب با مأموریت خود در عملیات رسانهای اربعین مشارکت داشتند، چه استانهای مرزی، چه استانهای مسیر تردد زائران و چه سایر استانها که برنامههای ویژه اربعین را تولید و پخش کردند.
معاون استانهای رسانه ملی افزود: مهمترین مأموریت ما انعکاس حضور زائران در عراق، بهویژه در نجف و کربلا بود. در تمامی مرزهای غرب و جنوبغرب کشور، همکاران ما در بخشهای رادیویی و تلویزیونی با استقرار واحدهای سیار و استودیوهای پخش، لحظهبهلحظه ورود و خروج زائران را پوشش دادند.
وی گفت: برای نخستین بار در عمود ۱۶۸ موکب «مینا ۱۶۸» با همکاری مسئولان استان هرمزگان راهاندازی شد که با استقبال زائران روبهرو شد. همچنین گروههای رسانهای در عمود ۹۰۹ با مسئولیت مرکز سمنان، در عمود ۱۰۹ در کنار موکب بزرگ جمکران و نیز در صحن عقیله (س)، تله زینبیه و منطقه علقمه مستقر شدند و بهصورت مستمر رویدادهای اربعین را پوشش دادهاند.
کیخا با اشاره به حالوهوای متفاوت اربعین امسال گفت: جلوههای عزاداری و خونخواهی شهدا در مسیرهای منتهی به نجف و کربلا از ویژگیهای برجسته این مراسم بود و رسانه ملی تلاش کرد این فضا را به بهترین شکل برای مخاطبان روایت کند.
وی با قدردانی از همکاران مراکز استانی گفت: نیروهای رسانه ملی در مکتب انقلاب اسلامی تربیت شدهاند و با روحیه جهادی در همه عرصهها حضور دارند. رخدادهای یک سال گذشته نیز نشان داد که این نیروهای متعهد در سختترین شرایط از انجام وظیفه خود عقبنشینی نکردند.
معاون استانهای رسانه ملی با اشاره به هجمهها علیه رسانه ملی گفت: با وجود تخریبها و فضاسازیهای مختلف، همکاران صداوسیما با اخلاص و روحیه جهادی به فعالیت خود ادامه دادهاند و کارنامه رسانه ملی، بهویژه در یک سال گذشته، کارنامهای قابل دفاع و درخشانی است.
وی از تمامی همکاران مراکز استانی، عوامل رادیو اربعین و دستاندرکاران پوشش رسانهای این رویداد قدردانی کرد و گفت: امیدواریم این خدمات مورد قبول حضرت سیدالشهدا (ع) قرار گیرد و بتوانیم همچنان با حضور میدانی، روایتگر صادق حماسه مردم ایران و زائران اربعین باشیم.