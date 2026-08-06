پخش زنده
امروز: -
نشریه «اکونومیست» نوشت: کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به این جمع بندی رسیدهاند که راهکار نظامی آمریکا نتوانسته امنیت تنگه هرمز را تأمین کند و توافق با ایران، واقع بینانهترین گزینه برای مدیریت این بحران است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این نشریه مینویسد عملیات نظامی آمریکا نه تنها به بازگشایی کامل تنگه هرمز منجر نشده، بلکه چرخهای از درگیری و مذاکرات میان واشنگتن و تهران شکل گرفته که نشان دهنده ناکامی فشار نظامی در تحقق اهداف آمریکا است. بر اساس این گزارش طرح کشورهای عربی برای ایجاد مسیرهای جایگزین نیز قادر به حذف نقش راهبردی تنگه هرمز نیست.
اکونومیست تأکید میکند حتی با تکمیل پروژههای جایگزین تا ۵ سال آینده، بخش قابل توجهی از صادرات نفت منطقه همچنان ناگزیر از عبور از تنگه هرمز خواهد بود. اکونومیست همچنین مینویسد کشورهای عربی ممکن است ناچار شوند برای تردد کشتیها از تنگه هرمز، پرداخت هزینههای ترانزیتی به ایران را بپذیرند.