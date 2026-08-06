معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز گفت: اربعین صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، بلکه ترویج یک سبک زندگی مبتنی بر کرامت انسانی، عدالت‌خواهی و ایستادگی در برابر ظلم است که با پیوند میان نهضت عاشورا و قیام مهدوی، جامعه را به سوی کمال هدایت می‌کند.

پیوند میان نهضت عاشورا و قیام مهدوی، جامعه را به سوی کمال هدایت می‌کند

پیوند میان نهضت عاشورا و قیام مهدوی، جامعه را به سوی کمال هدایت می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، فرید نجف‌نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز، در برنامه زنده «امروز البرز» با بیان اینکه اربعین تجلی یک سبک زندگی پویاست، اظهار کرد: اربعین یعنی زنده نگه داشتن کرامت انسان؛ کرامتی که اجازه نمی‌دهد فرد زیر بار ظلم برود یا خود به دیگران ظلم روا دارد.

وی با اشاره به فلسفه قیام امام حسین (ع) افزود: هدف از قیام سیدالشهدا (ع) جلوگیری از لگدمال شدن کرامت انسانی بود. در تاریخ ثبت شده است که در این نهضت، کمیت و تعداد افراد تعیین‌کننده نبود، بلکه حقانیت با پیروزی خون بر شمشیر به اثبات رسید و این الگویی برای تمامی اعصار شد.

نجف‌نیا در ادامه به پیوند میان عاشورا و مهدویت پرداخت و عنوان کرد: عاشورا را می‌توان آغاز یک مسیر و ظهور حضرت مهدی (عج) را تکامل آن دانست. اگر عاشورا این پیام را مخابره کرد که مرگ با عزت برتر از زندگی با ذلت است، ظهور، جامعه‌ای را ترسیم می‌کند که در آن عدالت، امنیت و کرامت انسان به شکلی عینی و فراگیر محقق خواهد شد.

این مقام قضایی با تأکید بر اینکه کرامت انسانی وابسته به موقعیت اجتماعی یا جایگاه افراد نیست، تصریح کرد: در راهپیمایی عظیم اربعین، همه افراد با هر نقش، مسئولیت و جایگاهی برابرند؛ چرا که هدف و مسیری واحد را دنبال می‌کنند. این ارزش واقعی، نه در مقام اجتماعی، بلکه در فطرت پاک انسانی نهفته است.

وی یکی از دلایل ماندگاری اربعین را تدبیر و هنرمندی امامان پس از واقعه کربلا دانست و گفت: امام حسین (ع) بار‌ها ثابت کردند که اخلاق، کرامت و انسانیت حتی در میانه میدان جنگ نیز نباید فراموش شود. ایشان نشان دادند که در سخت‌ترین شرایط نیز فطرت پاک انسانی چراغ راه است.

معاون دادگستری استان البرز در پایان با تأکید بر ضرورت انتقال این مفاهیم به نسل جوان خاطرنشان کرد: هیچ ارزش و موفقیتی بالاتر از عزت نیست و هیچ رذیلتی بدتر از آن نیست که انسان ارزش و کرامت خود را از دست بدهد. اگر جوانان با این فلسفه متعالی اخلاق و انسانیت که قرن‌هاست مورد تأکید است، به‌درستی آشنا شوند، این مفاهیم تا همیشه در قلب و ذهن آنان ماندگار خواهد شد.