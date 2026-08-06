به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، محمدصادق حاتمی، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور با هشدار به شرکت‌های واردکننده، تاکید کرد: هر گونه ارایه اطلاعات به رانندگان در خصوص روند انجام فرایند شماره گذاری رایگان است و نباید هزینه‌ای توسط این شرکت‌ها و یا افرادی که در نقش کارگزار برای این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، دریافت شود.

حاتمی با اشاره به ایجاد بستری دیجیتال در سامانه نوسازی، گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و افزایش سرعت خدمات‌رسانی صورت گرفته است.

رئیس ستاد نوسازی افزود: به منظور ارایه خدمات بهتر و تسهیل فرایندها، امکان استعلام آنلاین وضعیت آخرین روند شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی در سامانه نوسازی فراهم شده است.

وی تاکید کرد: رانندگان می‌توانند با وارد کردن کد ملی و شماره شاسی، به‌صورت مستقیم و کاملاً رایگان، آخرین وضعیت شماره‌گذاری خودروی خود را در سامانه نوسازی مشاهده و پیگیری کنند.