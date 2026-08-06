با پایان روز‌های اوج حضور زائران در عتبات عالیات و آغاز موج بازگشت از مرز شلمچه، حوزه علمیه سیدالشهدا خرمشهر همانند سال‌های گذشته، خدمت‌رسانی به زائران را بدون وقفه ادامه داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با موج بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه، حوزه علمیه سیدالشهدا (ع) خرمشهر با تداوم خدمات اسکان، پذیرایی و نگهداری از خودرو‌های زائران، همچنان میزبان زائران بازگشته از کربلای معلی است.

با پایان روز‌های اوج حضور زائران در عتبات عالیات و آغاز موج بازگشت از مرز شلمچه، حوزه علمیه سیدالشهدا (ع) خرمشهر همانند سال‌های گذشته، خدمت‌رسانی به زائران را بدون وقفه ادامه داده است.

طلاب، روحانیون و استادان این حوزه در بخش‌های مختلف از جمله آماده‌سازی و توزیع غذا، پذیرایی از زائران، اسکان موقت و نگهداری از خودرو‌های آنان، به‌صورت داوطلبانه مشغول خدمت هستند تا زائران پس از پایان سفر معنوی خود، با آرامش بیشتری راهی شهرهایشان شوند.

حجت‌الاسلام علیرضا علوی‌نیا، استاد حوزه علمیه سیدالشهدا (ع) خرمشهر، با اشاره به تداوم این خدمات گفت: فعالیت‌های خدمت‌رسانی حوزه از روز‌های آغازین اعزام زائران آغاز شده و تا بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: حضور داوطلبانه طلاب، روحانیون و استادان در بخش‌های مختلف، جلوه‌ای از فرهنگ خدمت بی‌منت و میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است؛ فرهنگی که هر سال در ایام اربعین در این مجموعه جریان دارد.

حوزه علمیه سیدالشهدا (ع) خرمشهر در سال‌های اخیر به یکی از مراکز ثابت خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مسیر مرز شلمچه تبدیل شده و با ارائه خدمات رفاهی، اسکان، پذیرایی و نگهداری از خودرو‌های زائران، نقش مؤثری در تسهیل سفر زائران در مسیر رفت و بازگشت ایفا می‌کند.