مسئول سازمان تبلیغات اسلامی در محمدشهر گفت: اربعین حسینی به عنوان یک مغناطیس عظیم معنوی، بستری برای بارور ساختن شناخت و معرفت عمیق دینی است و علما و مراجع تقلید همواره با تأکید بر حفظ این شعائر، اندیشه ناب حسینی را در جان‌های مشتاق القاء کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، سید رضا موسوی، مسئول سازمان تبلیغات اسلامی در محمدشهر، در برنامه رادیویی «رهیافت» با تأکید بر نقش هدایتگر روحانیت در جریان‌سازی مقاومت اظهار کرد: حفظ شعائر الهی یکی از نشانه‌های برجسته تقواست و در این میان، اربعین حسینی تاریخی طولانی دارد که در هر دوره زمانی، جلوه‌ای متفاوت و تأثیرگذار از خود به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به ابعاد معنوی حضور میلیونی زائران در این مراسم افزود: حرکت عاشقانه و مؤمنانه مردم از سراسر جهان در مراسم اربعین، نشان‌دهنده وجود یک مغناطیس قوی حسینی است؛ حرکتی که از لحظه آغاز، زائر را در مسیری از شناخت و معرفت عمیق دینی قرار می‌دهد و جان او را با حقایق مکتب اهل‌بیت (ع) پیوند می‌زند.

موسوی با بررسی تاریخچه نخستین زائر اربعین تصریح کرد: وقتی ابعاد شخصیتی جابر بن عبدالله انصاری، به عنوان نخستین زائر اربعین حسینی را بررسی می‌کنیم، درمی‌یابیم که او شخصیتی سخنور، ماندگار و بسیار اثرگذار بود. در واقع، تمامی احیاکنندگان اربعین حسینی، خود جریان‌سازانِ یک حرکت بزرگ دینی و معرفتی در تاریخ اسلام بوده‌اند.

این مسئول فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به سیره بزرگان و علما در قبال زیارت اربعین اشاره کرد و گفت: بسیاری از علمای برجسته تاریخ شیعه، همواره در مسیر احیای اربعین حسینی پیشگام بوده‌اند. به عنوان نمونه، مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی، این زیارت را برای اهل مراقبه، امری واجب و ضروری تلقی می‌کردند و این سنت در سیره عملی اکثر مراجع و فقهای ما جاری بوده است.

وی در برنامه رادیویی رهیافت یادآور شد: برای ایجاد انگیزه پایدار در افراد نسبت به یک حقیقت، پیش‌نیاز اصلی ایجاد «معرفت» است. بر همین اساس، مهم‌ترین رسالت علما و مراجع تقلید، تزریق اندیشه ناب به جان افراد مستعد بوده است تا به واسطه این آگاهی‌بخشی، جریان اربعین روز به روز پویاتر و خالق حماسه‌های بزرگ‌تر حسینی باشد.