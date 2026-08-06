به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در مراسم بدرقه عوامل این برنامه به مشهد مقدس گفت: این برنامه برای دوازدهمین سال پیاپی به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) به صورت زنده ازمشهد مقدس در قاب شبکه خلیج فارس پخش می‌شود.

محسن رئیسی افزود: این برنامه به مدت یک هفته از صحن و بارگاه امام هشتم (ع) صبح‌ها به مدت ۴۵ دقیقه از برنامه تلویزیونی گاه گمن و شب‌ها ساعت ۲۱ تا ۲۲ از سیمای مرکز خلیج فارس پخش می‌شود.

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وی گفت: همچنین این برنامه از صدای مرکز خلیج فارس به مدت ۳۵ دقیقه قبل از اذان مغرب به افق بندرعباس پخش می‌شود.

رئیسی در این مراسم عوامل این برنامه را سفیران هرمزگان نامید و گفت: دعوت از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی سوم بخش ویژه این برنامه است.

سخنرانی، مداحی و گرامیداشت یاد و نام شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای دنا از مهم‌ترین بخش‌های برنامه قرار عاشقی است.

این برنامه به تهیه کنندگی محمد عوض پور است و بیش از ۱۵ نفر از عوامل پخش و هماهنگی در این برنامه حضور دارند.