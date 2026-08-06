مدیرعامل شرکت توانیر کشور در رزمایش مدیریت هوشمند تلفات انرژی در الیگودرز از کاهش بیش از دو هزار و ۳۰۰ مگاواتی بار شبکه برق کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستاان ؛مدیرعامل شرکت توانیر کشور در شانزدهمین رزمایش سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق طرح ملی مهتاب در الیگودرز گفت: با اجرای این رزمایش‌ها،تاکنون دو هزار و ۳۰۰ مگاوات در مصرف برق کشور کاهش داشته است .

محمد الله داد افزود: همچنین بیش از ۱۰ هزار دستگاه دیچیتال استخراج رمز ارز غیر مجاز در کشور شناسایی و جمع آوری شده است.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به پاداش به شهروندان برای گزارش ماینرهای غیرمجاز گفت:تاکنون ۲۷ میلیارد تومان به شهروندان برای گزارش ماینرهای غیرمجاز پرداخت شده است.