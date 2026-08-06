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کودک‌کشی رسم آمریکای جنایتکار

دادستان کل کشور گفت کیفرخواست شهدای مدرسه میناب، لامرد و قشم بزودی صادر می‌شود. تاکنون بیش از ۱۰ نشست، مستند سازی و اعلام خسارت‌های مربوط به این جنایت‌ها با حضور مقامات قضایی برگزار شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۵- ۱۶:۳۶
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برچسب ها: شهدای دانش آموز ، میناب ، لامرد ، قشم ، آمریکا ، کودک کشی
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