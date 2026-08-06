دادستان کل کشور گفت کیفرخواست شهدای مدرسه میناب، لامرد و قشم بزودی صادر می‌شود. تاکنون بیش از ۱۰ نشست، مستند سازی و اعلام خسارت‌های مربوط به این جنایت‌ها با حضور مقامات قضایی برگزار شده است.