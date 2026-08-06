معاون مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی گفت: استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و گسترش صادرات کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدسعید منجم‌زاده، معاون مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، پس از بازدید از بخش‌های مختلف یک شرکت دانش بنیان اظهار کرد: آنچه در این مجموعه مشاهده کردم، برای من مایه مباهات بود.

وی افزود:حجم فعالیت‌های صنعتی و فناورانه‌ای که در این شرکت جریان دارد، نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فرآیند‌های تولید بر پایه دانش بومی، توان مهندسان و تکنسین‌های داخلی شکل گرفته است.

سیدسعید منجم‌زاده، افزود: برخلاف برخی برداشت‌هایی که از بیرون نسبت به صنعت قطعه‌سازی وجود دارد، بسیاری از ماشین‌آلات، تجهیزات و فرآیند‌های تولید در این مجموعه توسط نیرو‌های متخصص خود شرکت طراحی و توسعه یافته که این موضوع از منظر توسعه فناوری، ارزشمند و قابل توجه است.

منجم‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: در سال‌های اخیر، ابزار‌ها و سازوکار‌های مناسبی برای حمایت از نوآوری در صنایع بزرگ طراحی شده که بخش مهمی از آن در قانون جهش تولید دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است. معاونت علمی نیز به‌صورت ویژه اجرای این ظرفیت‌ها را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی مانند کروز می‌توانند با بهره‌گیری گسترده‌تر از این ظرفیت‌ها و توسعه همکاری با شبکه وسیع شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، سرعت نوآوری و توسعه فناوری خود را افزایش دهند. بدون تردید این تعامل، یک همکاری دوسویه و سودمند برای صنعت و زیست‌بوم دانش‌بنیان خواهد بود.

معاون مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری درباره نقش مجلس نیز اظهار کرد: مجلس علاوه بر تصویب قوانین حمایتی مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان، می‌تواند از طریق نظارت بر اجرای این قوانین، موانع پیش‌روی صنایع فناور را برطرف کند.

همچنین تعامل میان نهاد‌های حاکمیتی و صنایع، مسیر توسعه فناوری و فعالیت‌های نوآورانه را هموارتر خواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای کروز گفت: این مجموعه از ظرفیت بالایی برای حضور در بازار‌های صادراتی برخوردار است و به اعتقاد من، افق‌های بزرگ‌تری پیش‌روی آن قرار دارد. در کنار توسعه صادرات، افزایش همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای این مجموعه ایجاد کند.

منجم‌زاده با تأکید بر ضرورت حرکت صنعت قطعه سازی به سمت فناوری‌های نوین اظهار کرد: امروز انتظار جامعه از صنعت خودرو افزایش یافته است و مردم محصولات داخلی را با استاندارد‌های جهانی مقایسه می‌کنند. از این رو سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند خودرو‌های برقی، خودرو‌های هیبریدی، سامانه‌های کمک‌راننده، خودرو‌های هوشمند و فناوری‌های ایمنی باید به یکی از اولویت‌های راهبردی صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی تبدیل شود.

وی افزود: اگر مجموعه‌هایی مانند کروز بخواهند نقش مؤثرتری در آینده صنعت خودرو داشته باشند، باید در کنار فعالیت‌های جاری، سهم مشخصی از سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی خود را به فناوری‌های پیشرفته اختصاص دهند و این سهم را به‌صورت مستمر افزایش دهند.

معاون مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، توسعه فناوری را راهکار اصلی حفظ نخبگان در کشور دانست و گفت: هرچه صنایع به سمت تولید محصولات پیشرفته‌تر حرکت کنند، نیاز آنها به جذب نیرو‌های نخبه و متخصص بیشتر خواهد شد.

وی گفت: شکل‌گیری این تقاضا، بهترین عامل برای حفظ استعداد‌های برتر در کشور و جلوگیری از مهاجرت آنهاست. صنایع بزرگ با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، علاوه بر ارتقای رقابت‌پذیری خود، می‌توانند نقش مهمی در نگهداشت سرمایه انسانی کشور ایفا کنند.