زیرساخت‌های حوزه سلامت در استان بوشهر تقویت می‌شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان، گفت: زیرساخت‌های درمانی در استان بوشهر تقویت می‌شود.