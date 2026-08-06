بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر محمدرضا ظفرقندی در بازدید از بیمارستان در حال ساخت ۱۷ شهریور برازجان، با اشاره به وضعیت مناسب اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستان دشتستان، اظهار کرد: در این منطقه بیش از ۷۵ درصد نوبتگیریها به صورت الکترونیکی انجام میشود که بیانگر آمادگی مطلوب شبکه بهداشت و درمان و عملکرد مناسب مجموعه سلامت شهرستان است.
وی با قدردانی از تلاش مدیران شهرستان و مسئولان حوزه سلامت دشتستان افزود: اقدامات انجامشده در زمینه پزشک خانواده و نظام ارجاع، زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم را فراهم کرده و باید این روند با قوت ادامه یابد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به روند ساخت بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان بیان کرد: این طرح هماکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در بازدید امروز، راهکارهای تسریع در تکمیل آن مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر ظفرقندی با تأکید بر اینکه امیدوارم ساخت این بیمارستان با سرعت بیشتری انجام شود، اظهار کرد: هدفگذاری ما این است که این مرکز درمانی تا سال آینده تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.
وی تأمین منابع مالی، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی را از الزامات بهرهبرداری از این بیمارستان دانست و گفت: نباید تنها به تکمیل ساختمان اکتفا کرد، بلکه باید از هماکنون فرآیندهای اداری مربوط به تأمین تجهیزات و جذب نیروی انسانی آغاز شود تا با افتتاح طرح، امکان ارائه خدمات درمانی نیز فراهم باشد.
دکتر ظفرقندی با اشاره به پیگیریهای استاندار بوشهر و نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی و رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، تصریح کرد: اقدامهای اداری لازم برای تأمین تجهیزات و نیروی انسانی این بیمارستان آغاز شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با بهرهبرداری از بیمارستان ۱۷ شهریور، زیرساختهای درمانی دشتستان تقویت شده و این مرکز درمانی به عنوان مجموعهای موثر، خدمات شایستهای به مردم این شهرستان ارائه کند.
استاندار بوشهر نیز در جریان این بازدیدها گفت: نگاه ویژهای به توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی در استان بوشهر وجود دارد و اجرای طرحهای سلامت در نقاط مختلف استان، از جمله شهرستان دشتستان، با جدیت در دستور کار قرار دارد.
ارسلان زارع بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان را از مهمترین طرحهای درمانی استان برشمرد و افزود: این طرح نقش مهمی در ارتقای خدمات سلامت شهرستان دشتستان و مناطق پیرامونی خواهد داشت و از این رو، تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از آن از اولویتهای استان است.
استاندار بوشهر با اشاره به طرحهای اولویتدار حوزه سلامت استان یادآور شد: بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا (مادر و کودک)، بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان، بیمارستان اعصاب و روان و همچنین طرح توسعه پردیس دانشگاهی و دانشکدههای پزشکی و دندانپزشکی، بیمارستان عسلویه و بیمارستان کنگان، از مهمترین پروژههای در دست اجرای حوزه سلامت استان هستند.
وی با بیان اینکه اعتبارات تخصیصیافته سال گذشته به طور کامل جذب شده است، افزود: امسال نیز روند تأمین و تخصیص اعتبارات با جدیت دنبال میشود و پیگیریهای مستمری برای تزریق منابع مالی مورد نیاز این طرحهاانجام گرفته است.
زارع تصریح کرد: بر اساس اعلام پیمانکاران و مجریان طرحها، عملیات ساختمانی سه طرح اصلی شامل بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا (مادر و کودک)، بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان و بیمارستان اعصاب و روان تا اوایل فصل بهار به پایان خواهد رسید.
استاندار بوشهر تأکید کرد: با تأمین اعتبارات مورد نیاز و تامین تجهیزات از وزارت بهداشت و درمان، این طرحها در سال آتی به بهرهبرداری خواهند رسید تا گام مؤثری در ارتقای شاخصهای سلامت و افزایش دسترسی مردم استان بوشهر به خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی برداشته شود.