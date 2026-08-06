وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال تخریب روند صلح و بی‌ثبات کردن سوریه و غزه است، گفت: امنیت و ثبات سوریه با امنیت داخلی ترکیه پیوند مستقیم دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، حملات رژیم صهیونسیتی به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را یکی از جدی‌ترین تهدید‌ها برای ثبات این کشور توصیف کرد و خواستار واکنش قوی‌تر جامعه بین‌المللی در برابر آن شد.

وی تاکید کرد باید برای اجرای توافق جداسازی نیرو‌ها در سال ۱۹۷۴ و احترام به حاکمیت سوریه بر اسرائیل فشار وارد شود.

فیدان همچنین تصریح کرد رژیم صهیونسیتی قصد دارد تلاش‌های صلح را تخریب کرده و فلسطینیان را از غزه جدا کند و در صورت امکان، غزه را به منطقه‌ای بدون فلسطینیان تبدیل سازد؛ اما به گفته وی، بنیامین نتانیاهو در این سیاست موفق نخواهد شد و مردم غزه به زندگی در سرزمین خود ادامه خواهند داد و آینده خود را در آن خواهند ساخت.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به تحولات سوریه اظهار داشت: هرچه دمشق، حلب و حماه امن‌تر و ثروتمندتر باشند، آثار آن به سرعت در شهر‌های غازی‌عین‌تاب، مرسین و استانبول احساس خواهد شد.

وی افزود: هرگونه فعالیت بی‌ثبات‌کننده در سوریه، تهدیدی برای امنیت داخلی ترکیه محسوب می‌شود و بر همین اساس، همکاری‌ها در حوزه مبارزه با تروریسم، دفاع و امنیت عمیق‌تر خواهد شد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مسائل باقی مانده درباره تنگه هرمز حل و فصل شود.