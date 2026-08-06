به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: با سرعت عمل آتش‌نشانان، حریق پارکینگ یک مجتمع مسکونی پنج‌طبقه واقع در خیابان عسگریه پیش از گسترش به واحد‌های مسکونی مهار شد.

مجتبی دهقانی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد حریق از یک دستگاه خودرو در پارکینگ مجتمع آغاز شده و به دلیل نشت و جاری شدن بنزین، آتش با سرعت در حال گسترش بود.

وی گفت:آتش‌نشانان با استفاده از کف آتش‌نشانی و خاموش‌کننده‌های پودر و گاز، شعله‌های آتش را مهار و از سرایت آن به دیگر خودرو‌ها و بخش‌های ساختمان جلوگیری کردند.

وی ادامه داد: این مجتمع پنج‌طبقه با ۱۰ واحد مسکونی، محل سکونت ده‌ها شهروند بود که به علت انتشار گسترده دود در راهروها، راه‌پله‌ها و مسیر‌های خروج، امکان خروج ایمن از ساختمان را نداشتند و در میان دود غلیظ گرفتار شده بودند.

مجتبی دهقانی گفت: آتش‌نشانان با تقسیم وظایف و اجرای همزمان عملیات اطفای حریق، جست‌و‌جو و نجات، موفق شدند ۴۳ نفر از ساکنان مجتمع، از جمله یک نوزاد، را از میان دود و شرایط خطرناک به محل امن منتقل کنند.

دهقانی افزود: همزمان با مهار آتش، عملیات تخلیه دود، تهویه ساختمان، لکه‌گیری و ایمن‌سازی کامل محل انجام شد تا خطرات احتمالی به‌طور کامل برطرف شود و امکان بازگشت ایمن ساکنان به واحد‌های مسکونی فراهم شود.