به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حوالی ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه عصر امروز ژنراتور برق اضطراری برج سعیدیه دچار حریق شد که با حضور به موقع ماومران آتش نشانی پس از تلاشی نیم ساعته آاتش سوزی مهار شد

گلی پور معاون عملیات سازمان آتش نشانی گفت: پس از دریافت خبر آتش سوزی در مجاورت برج سعیدیه، چهاردستگاه خودروی اطفای حریق از سه ایستگاه به محل اعزام شد که با تلاش نیم ساعته ماموران آتش نشانی ومحصور بودن آتش مهار شد واز سرایت آن به ساختمان‌های مجاور جلوگیری شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی همدان افزود: با قطع شدن برق حوالی ساعت ۱۴ بیش از یکساعت از شروع به کار ژنراتور برج میگذشته که به علت گرما واحتمالا اتصالی برق آتش سوزی رخ میدهد.

در این میان ۱۵۰۰ لیتر گازوئیل موجود در مخزن دچار حریق میشود ودود غلیظی اهالی منطقه را مطلع میکند که با تلاش ماموران آتش نشانی آتش مهار میشود.

در این حادثه یکی از کارگران خدماتی برج سعیدیه به علت فشار عصبی وشوکه شدن جان خود را ازدست میدهد.

ارتباط تلفنی با مدیریت برق منطقه درخصوص قطع بودن برق محل وحل مشکل احتمالی به وجود آمده

علت قطعی این حادثه در دست بررسی وکارشناسی است.