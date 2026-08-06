کارشناس مذهبی با بیان اینکه اربعین و عاشورا یک مکتب انسان‌ساز هستند، گفت: عاشورا و اربعین تنها واقعه تاریخی نیستند، بلکه یک مکتب تربیتی محسوب می‌شوند؛ حضور در این مراسم، در حقیقت برداشتن گام نخست در یک سفر عرفانی است که باید با آگاهی و بصیرت آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حجت‌الاسلام روحی یزدی در برنامه رادیویی «رهیافت» شبکه البرز با اشاره به ابعاد عرفانی زیارت اربعین اظهار کرد: عاشورا و اربعین تنها واقعه تاریخی نیستند، بلکه یک مکتب تربیتی محسوب می‌شوند؛ حضور در این مراسم، در حقیقت برداشتن گام نخست در یک سفر عرفانی است که باید با آگاهی و بصیرت آغاز شود.

وی با تأکید بر لزوم وجود راهبر در این مسیر معنوی افزود: همان‌گونه که قدم نهادن در مسیر عرفان بدون مرشد و مربی امکان‌پذیر نیست، زائر اربعین نیز باید با درک درست از هدف و غرض این سفر، تحت هدایت‌های معنوی حرکت کند تا به مقصود نهایی دست یابد.

این کارشناس مذهبی در ادامه این گفت‌و‌گو رادیویی البرز تأکید کرد: در تجمعات و راهپیمایی‌های عظیم، روحانیت نقش سخنگوی مردم را ایفا می‌کند و میان عواملی که می‌تواند جامعه را به حرکت وادارد، یک معادله حماسی ایجاد می‌کند. روحانیت با درک حرف دل مردم و هدایت آنان، موجب استحکام پیوند میان امت و امامت می‌شود.

وی در پایان برنامه رادیویی رهیافت خاطرنشان کرد: نتیجه این پیوند میان مردم و روحانیت، پدید آمدن یک امت مبعوث است که خروجی آن، اقتدار و سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های جهانی است؛ اقتداری که در راهپیمایی اربعین حسینی به شکل محسوس و عینی برای همگان قابل مشاهده است.