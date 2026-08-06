



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امروز با افتتاح سه بخش استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان در زیرساخت‌های سلامت استان فارس خبر داد.

این طرح ها شامل افتتاح دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشکده توانبخشی و فاز دوم مرکز آموزشی-درمانی بوستان است.

وزیر بهداشت در این مراسم با تأکید بر جایگاه شیراز به عنوان قطب پزشکی منطقه و مقصد درمانی کشور‌های عربی، گفت دانشگاه علوم پزشکی شیراز همواره در حوزه‌های آموزش، پژوهش و درمان پیشتاز بوده است.

وی با اشاره به اهمیت بخش توانبخشی، افزود: این بخش که اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد، نقشی حیاتی در کیفیت زندگی بیماران پس از تروما، سکته و شکستگی‌ها ایفا می‌کند.

همچنین در این مراسم، فاز دوم مرکز آموزشی-درمانی بوستان با ظرفیت ۱۸۹ تخت افتتاح شد.

این مرکز در کنار فاز قبلی، مجموعه بزرگی را در حوزه بیماری‌های عمومی، اعصاب و روان، بخش ICU و مسمومیت‌ها تشکیل می‌دهد که هدف آن تکمیل زنجیره خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارتقای سطح سلامت جامعه است.