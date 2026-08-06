به گزارش خبرگزاری صداوسیما روابط عمومی اورژانس استان تهران، اورژانس هوایی استان تهران اعلام کرد: امروز دو مأموریت تخصصی برای انتقال بیماران نیازمند مراقبت‌های ویژه انجام شد

بر اساس این گزارش در نخستین مأموریت، بالگرد اورژانس استان تهران ساعت ۰۹:۱۱ برای انتقال یک بیمار مبتلا به مشکلات قلبی از پد فاز ۳ به بیمارستان شهید رجایی به پرواز درآمد و بیمار پس از انتقال ایمن به مرکز درمانی تحویل کادر درمانی شد.

در دومین مأموریت، ساعت ۱۲:۴۴ بالگرد اورژانس استان تهران به منظور انتقال یک بیمار با احتمال سکته مغزی از پردیس، فاز ۱۱ اعزام شد تا روند درمان تخصصی بیمار در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و بیمار تحویل بیمارستان لقمان حکیم شد.

اورژانس هوایی استان تهران با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و کارشناسان مجرب، نقش مهمی در تسریع انتقال بیماران بدحال و افزایش دسترسی آنان به خدمات درمانی تخصصی ایفا می‌کند.