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روابط عمومی اورژانس استان تهران، اعلام کرد: اورژانس هوایی استان تهران امروز دو مأموریت تخصصی برای انتقال بیماران نیازمند مراقبتهای ویژه انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما روابط عمومی اورژانس استان تهران، اورژانس هوایی استان تهران اعلام کرد: امروز دو مأموریت تخصصی برای انتقال بیماران نیازمند مراقبتهای ویژه انجام شد
بر اساس این گزارش در نخستین مأموریت، بالگرد اورژانس استان تهران ساعت ۰۹:۱۱ برای انتقال یک بیمار مبتلا به مشکلات قلبی از پد فاز ۳ به بیمارستان شهید رجایی به پرواز درآمد و بیمار پس از انتقال ایمن به مرکز درمانی تحویل کادر درمانی شد.
در دومین مأموریت، ساعت ۱۲:۴۴ بالگرد اورژانس استان تهران به منظور انتقال یک بیمار با احتمال سکته مغزی از پردیس، فاز ۱۱ اعزام شد تا روند درمان تخصصی بیمار در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و بیمار تحویل بیمارستان لقمان حکیم شد.
اورژانس هوایی استان تهران با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی و کارشناسان مجرب، نقش مهمی در تسریع انتقال بیماران بدحال و افزایش دسترسی آنان به خدمات درمانی تخصصی ایفا میکند.