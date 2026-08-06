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دیگو فورلان ستاره سابق تیم ملی فوتبال اروگوئه به عنوان سرمربی موقت کشورش انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون فوتبال اروگوئه به صورت رسمی اعلام کرد که دیگو فورلان، اسطوره فوتبال این کشور، به عنوان سرمربی جدید تیم ملی منصوب شده است. او پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶، جانشین مارسلو بیلسا شد؛ مربیای که پس از حذف زودهنگام اروگوئه از رقابتها و پایان قراردادش از سمت خود کنار رفت.
تیم ملی فوتبال اروگوئه در جام جهانی ۲۰۲۶ عملکردی پایینتر از انتظار داشت و نتوانست از مرحله گروهی صعود کند. پس از این ناکامی، انتقادهای زیادی از بیلسا مطرح شد و در نهایت همکاری او با فدراسیون به پایان رسید.
دیگو فورلان، برنده توپ طلای جام جهانی ۲۰۱۰ و یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ اروگوئه، مأموریت هدایت نسل جدید این کشور را بر عهده گرفته است. فورلان در دوران بازی خود ۱۱۲ بار پیراهن تیم ملی را بر تن کرد و ۳۶ گل به ثمر رساند و برای نخستین بار هدایت تیم ملی کشورش را در سطح بزرگسالان بر عهده میگیرد.
قرار بود فورلان در ژانویه آینده سرمربی تیم کمتر از ۲۰ سال اروگوئه در مسابقات قهرمانی آمریکای جنوبی باشد، اما ماموریت هدایت تیم بزرگسالان نیز به او واگذار شد.
فورلان سابقه سرمربیگری را نیز در کارنامه خود دارد او در سال ۲۰۲۰ هدایت پنارول را در ۱۱ مسابقه بر عهده داشت و سپس در سال ۲۰۲۱ در آتنس سن کارلوس، از تیمهای دسته دوم اروگوئه، در ۱۲ بازی سرمربی بود.