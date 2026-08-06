پخش زنده
امروز: -
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست قم گفت: پنج تالاب استان پس از تصویب اصلاحیه آیین نامه فهرست تالابهای قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها، ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اسماعیل احمدیزاده با اشاره به تصویب و ابلاغ اصلاحیه آییننامه در هیئت دولت، در مجموع ۲۳۳ تالاب کشور در فهرست قرار گرفتهاند گفت: تالابهای «دریاچه نمک»، «مره»، «حوض سلطان»، «غدیر اسب» و «بهشت معصومه» استان قم نیز در میان آنها به ثبت رسیدند.
وی با بیان اینکه این آییننامه با هدف پیشگیری از تخریب، آلودگی و بهرهبرداری ناپایدار از تالابها تدوین و بهروزرسانی شدهاست، افزود: ثبت این تالابها در فهرست رسمی، پشتوانه قانونی مناسبی برای حفاظت، احیا و مدیریت اصولی آنها فراهم میکند و زمینه را برای افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در اجرای برنامههای حفاظتی و صیانت از این زیستبومهای ارزشمند فراهم خواهد کرد.
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست قم با تأکید بر اهمیت تالابها در حفظ تنوع زیستی، تغذیه آبخوانها، کنترل گرد و غبار و پایداری اکوسیستمهای طبیعی گفت: حفاظت از تالابهای استان نیازمند مشارکت همه دستگاههای مسئول و همراهی جوامع محلی است و این ادارهکل نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، برنامههای حفاظتی و مدیریتی لازم را برای صیانت از این سرمایههای طبیعی با جدیت دنبال خواهد کرد.